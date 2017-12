JeanFi Janssens soutenu par la bande des Grosses Têtes !

Nouveau venu dans le monde de l'humour, JeanFi Janssens commence doucement à se faire un nom et, jeudi 7 décembre, il a pu compter sur le soutien de ses amis people alors qu'il se produisait sur la scène de l'Alhambra, à Paris.

En tournée avec son spectacle intitulé JeanFi décolle, en référence à son ancien métier de steward chez Air France, l'humoriste a fait escale dans la capitale à l'occasion de la générale. Sur le photocall de l'événement, on a pu voir ses copains de l'émission Les Grosses Têtes (RTL), où il est régulièrement invité et livre des anecdotes personnelles hilarantes : Laurent Ruquier, Cristina Cordula (accompagnée de son mari Frédéric Cassin), Karine Le Marchand, Chantal Ladesou, Mathilda May ou encore Stéphane Plaza – ils avaient fait connaissance dans Recherche appartement ou maison, en 2014. Il fallait aussi compter sur la présence des parents de l'humoriste, Claire Borotra, Aurélien Wiik et sa mère, Georges Lang...

À l'issue de la représentation, les invités ont eu droit à un petit cocktail auquel a pris part JeanFi Janssens, posant tout sourire pour des photos souvenirs. L'humoriste, qui fête ses 44 ans ce 8 décembre, compte bien prendre un billet sans retour vers le succès !

Thomas Montet