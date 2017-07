Jeanne Moreau : Sa relation et ce "lien secret" avec Vanessa Paradis

1995, Festival de Cannes. Frêle, fragile et intimidée du haut de ses 23 ans, Vanessa Paradis s'avance sur le scène du Palais des Festivals et interprète "Le Tourbillon de la vie", la chanson culte du film de Truffaut, Jules et Jim. À quelques mètres, Jeanne Moreau, alors présidente du jury, est touchée en plein coeur. Si bien qu'elle se lève, s'approche de la scène, et commence à chanter avec la jeune actrice et chanteuse. Les larmes coulent, et pas seulement sur les joues des deux artistes.

"Depuis ce jour-là j'ai comme un lien secret et mystérieux avec elle", confiait Jeanne Moreau à Madame Figaro il y a sept ans, en replongeant dans les souvenirs de ce moment culte, assurément l'un des plus beaux de l'histoire pourtant richissime du Festival de Cannes. "Je me souviens encore de la sensation tellement c'était fort à vivre, avait déclaré de son côté Vanessa Paradis. Les premières notes se sont fait entendre, ma voix tremblait, j'ai tourné la tête et, dans cette salle immense et comble, je n'ai vu que toi : je suis tombée dans tes yeux. J'étais attirée, tu m'enveloppais, je ne contrôlais plus rien. Captée, émerveillée, hors du monde."