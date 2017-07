Jeanne Moreau, son histoire d'amour derrière le Tourbillon de la vie

La chanson Le Tourbillon de la vie qui figure dans Jules et Jim, le long métrage de François Truffaut, est dans toutes les têtes depuis l'annonce de la mort de Jeanne Moreau, ce 31 juillet 2017. L'iconique actrice interprète cette ritournelle légendaire dont on connaît toutes les paroles, mais pas forcément la genèse...

L'émission culturelle Personne ne bouge d'Arte était revenue sur le morceau entêtant de Jules et Jim en 2014. Le conseiller musical de François Truffaut, François Porcile, partageait alors avec les téléspectateurs les coulisses de cette chanson mythique.

Le Tourbillon de la vie a été écrit par Serge Rezvani (sous le pseudonyme Bassiak) en 1957. Il n'a pas été toutefois prévu à l'origine pour le film : compositeur débutant à l'époque, l'auteur avait décidé de faire le portrait de la relation faite de ruptures et de retrouvailles de son couple d'amis formé par l'actrice et le réalisateur et scénariste Jean-Louis Richard, qui sera le père de son enfant unique, Jérôme.

Quatre années plus tard, au moment du tournage du film Jules et Jim, le célèbre metteur en scène demande à Serge Rezvani s'il peut utiliser sa chanson Le Tourbillon, dans lequel elle s'intégrait très bien. François Porcile confie ainsi à quel point la chanson sentimentale était un révélateur formidable des personnages pour le cinéaste. Le morceau révèle aussi la voix de Jeanne Moreau, qui continuera à nous émouvoir avec son timbre si particulier avec des titres tels que J'ai la mémoire qui flanche, également signé par Serge Rezvani.

Le Tourbillon de la vie est devenu une sorte d'hymne de la Nouvelle Vague et a largement dépassé le film Jules et Jim, son réalisateur et son interprète. Ainsi, il prend une nouvelle dimension en 1995 quand la jeune Vanessa Paradis le chante au Festival de Cannes, devant la présidente du jury qu'est alors Jeanne Moreau. Une relation particulière était d'ailleurs née entre les deux femmes depuis...