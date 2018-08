Jeannette Bougrab, retour en France avec sa petite May : "Elle entre en CE1"

Après trois années passées à Helsinki, en tant que chef du service d'action culturelle à l'ambassade de France en Finlande, l'ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse Jeannette Bougrab est de retour en France. Celle qui fut la compagne du dessinateur Charb, assassiné lors des attentats de Charlie Hebdo, avait éprouvé le besoin de quitter le pays avec sa fille après avoir été particulièrement maltraitée dans les médias par une partie de l'entourage du dessinateur. La petite May, adoptée au Laos par Jeannette Bougrab, est aujourd'hui âgée de 7 ans.

Jeannette Brougab a accordé une interview au Parisien (week-end) dans le cadre d'un grand dossier sur "les secrets des meilleurs profs". L'ancienne femme politique, qui fut enseignante en droit à la Sorbonne et à Science-Po, évoque le souvenir de ses professeurs préférés et celui de ses années à enseigner. Elle nous parle aussi de sa fillette : "May entre en CE1. Je redécouvre le système français sectorisé, avec 28 élèves par classe. En Finlande, ils étaient 9 ! Je lui dirai de bosser les mathématiques, seule matière d'excellence où l'on ne discrimine pas les élèves selon leur origine sociale."

Bougrab regrette d'autant plus le système scolaire finlandais que les écoles y ont été pensées bien différemment : "Là-bas, le bien-être des élèves et des professeurs est très important. L'école est conçue comme une 'maison de jour' où les enfants peuvent rester l'après-midi et avoir des activités : musique, sport, anglais... Ils doivent aussi participer aux tâches communes comme débarrasser les tables à la cantine. Les enseignants font confiance aux élèves, sans être laxistes."

Dans cette interview, Jeannette Brougrab n'évoque pas le projet d'adopter un nouvel enfant dont elle avait parlé une première fois dans Gala en 2015 avant de préciser, il y a bientôt un an, dans Thé ou Café : "Adopter une nouvelle fois serait mon plus grand rêve. Ma fille, au début, était partante parce qu'elle voulait être grande soeur. Elle commence à comprendre qu'il va falloir partager donc elle est partie sur l'idée de quelqu'un de plus grand." Ce retour dans la capitale va-t-il donner envie à l'ancienne secrétaire d'État de François Fillon de mener à bien ce beau projet ?