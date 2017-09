Jeannette Bougrab, toujours blessée : "Les amis de Charb ont été dégueulasses"

L'enfer n'était pas seulement médiatique mais aussi familial. Farouchement indépendante, Jeannette Bougrab est connue pour son combat pour la laïcité, ce qui lui a coûté cher au sein de sa famille, comme la polémique autour de sa relation avec Charb. Depuis la mort de sa chère mère Zohra en 2015, d'un cancer, il ne lui reste plus que son père, sa soeur et ses neveux. "Une partie de ma famille ne me parle plus. En raison de tout ce qu'il s'est passé en 2015, en raison de tout ça. (...) J'ai fait des choix en mon âme et conscience, j'en ai payé le prix le plus cher : la solitude, aujourd'hui. (...) Certains membres de ma famille pensent que je suis une traînée, la femme arabe ne s'appartient pas."

Dans Thé ou café, Jeannette Bougrab raconte qu'elle ne peut plus ouvrir, regarder ou lire Charlie Hebdo. "Jamais, jamais", insiste-t-elle. Pour autant, elle va mieux : "Le mot 'bonheur', je ne pensais pas qu'un jour je pourrais le reprononcer. Je me surprends moi-même à être joyeuse, mais c'est tout récent." Interrogé par Catherine Ceylac, Jeannette confie être à "5 et demi-6" sur une échelle de 1 à 10 du bonheur. "Ça progresse", lâche-t-elle en souriant...