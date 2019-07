Jeff Bezos divorcé : son ex-femme MacKenzie (et ses 38 milliards) déjà draguée !

MacKenzie (49 ans), l'ex-femme de Jeff Bezos (PDG d'Amazon), risque de ne pas rester célibataire très longtemps... Avec son divorce, la romancière a obtenu près de 38 milliards de dollars, ce qui la place au 22e rang des fortunes mondiales. Et voilà que les propositions d'hommes (mais aussi de femmes) affluent sur internet pour tenter de la séduire...

Les courtisans s'empressent de faire des déclarations "enflammées" à la maman de Preston Bezos. "Maintenant, vous êtes la MILF la plus chaude que j'ai jamais imaginée !!" peut-on ainsi lire sur Twitter. D'autres préfèrent jouer la carte de la simplicité : "Hey @mackenziebezos ! Des projets pour le week-end ?" Ou encore :"Appelez-moi et nous pourrons nous retrouver quelque part."

MacKenzie, une femme de valeurs

Mais MacKenzie est une femme réfléchie et... raisonnable. Mariée à Jeff Bezos (55 ans) en 1993, la jeune femme n'avait à l'époque pas conclu d'accord prénuptial avec le milliardaire. Ainsi, elle aurait pu prétendre à la moitié de sa fortune colossale estimée à plus de 121 milliards de dollars selon Bloomberg.

Au lieu de cela, l'auteure de Traps a préféré accepter l'accord de divorce qui lui offrait une participation de 4% dans Amazon. Une belle somme qu'elle compte investir en partie dans des oeuvres caritatives. En mai 2019, elle avait ainsi adhéré au Giving Pledge, une initiative de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett qui invite les individus les plus riches du monde à donner plus de la moitié de leurs richesses à des oeuvres de charité.

Son ex-mari bientôt (déjà) remarié ?

De son côté, Jeff Bezos semble couler des jours heureux avec la présentatrice américaine Lauren Sanchez (49 ans). Soupçonné d'infidélité pendant son mariage, Jeff, désormais divorcé, est désormais prêt à vivre son amour au grand jour. Le couple a été aperçu à New York le 4 juillet 2019, jour de la fête américaine.

Les deux tourtereaux ont effectué une balade en hélicoptère. Ils ont atterri à l'aéroport de West Side de Manhattan. Jeff était à l'arrière tandis que Lauren se trouvait à l'avant avec le copilote. Récemment, un proche a révélé à Page Six qu'ils aimeraient se marier d'ici peu de temps : "Il n'y aura pas de grande cérémonie. Ça sera quelque chose qui marquera leur amour et tout ce qu'ils ont vécu pour être ensemble."