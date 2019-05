Jeff Bezos : Une immense partie de sa fortune bientôt dépensée par son ex-femme

MacKenzie Bezos, 49 ans, est une femme riche. Très riche. Divorcée de Jeff Bezos après les révélations dans la presse de la relation extraconjugale du patron d'Amazon avec Lauren Sanchez, elle a touché l'équivalent de 36 milliards de dollars. Une coquette somme dont elle vient de révéler comment elle compte l'utiliser.

Comme le rapporte Page Six, MacKenzie Bezos (Tuttle de son nom de naissance) fait partie de la petite nouvelle vingtaine de signataires du programme caritatif Giving Pledge, imaginé par Warren Buffett (patron de Berkshire Hathaway), Bill Gates (patron de Microsoft) et sa femme Belinda. Il a été lancé en 2010. "Il y a des tas de ressources dans lesquelles chacun d'entre nous peut puiser pour partager avec les autres - du temps, de l'attention, du savoir, de la patience, de la créativité, du talent, le sens de l'effort, l'humour, la compassion. En plus de tout ce dont la nature m'a offert comme atouts, j'ai une quantité démesurée d'argent à partager. Mon approche philanthropique continuera d'être toujours réfléchie. Je vais continuer à prendre le temps, à faire des efforts et à prendre soin des autres. Mais je ne peux plus attendre. Et je vais continuer à donner jusqu'à ce que le coffre-fort soit vide", a-t-elle écrit dans un communiqué.

MacKenzie Bezos rejoint la liste des 204 personnes, issues de 23 pays différents, ayant accepté de faire le don de la moitié de leur fortune, de leur vivant ou à leur mort, à des oeuvres de charité. L'ex-femme de Jeff Bezos devrait donc donner environ 18 milliards de dollars si l'on se base sur le montant de sa fortune actuelle. En effet, au moment de son divorce, elle a accepté de laisser à son ex-mari la majorité des actions détenues par le couple dans Amazon, la société spatiale Blue Origin et le Washington Post. Elle possède 4% dans Amazon et avec le cours actuel de l'action, cela donne 36 milliards de dollars. Elle occupe aujourd'hui la 22e position du classement des personnes les plus riches du monde...

Thomas Montet