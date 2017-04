Jeff Goldblum : Papa pour la seconde fois à 64 ans, sa jeune épouse a accouché

Jeff Goldblum et son épouse, la douce et discrète Emilie Livingston, sont de nouveau parents ! Vendredi 14 avril, la femme de l'acteur hollywoodien s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la naissance de leur second enfant, un adorable petit garçon prénommé River ("rivière" en français). "Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà une semaine! River Joe Goldblum est né le 7/4/17 à 8h53. (...) Nous ne pourrions pas être plus heureux!!! @jeffgoldblum est notre rocher et continue d'être un père extraordinairement aimant et passionné! J'aime mes garçons!!!", a-t-elle écrit.

Jeff Goldblum (64 ans) et Emilie Livingston (34 ans) sont déjà les parents comblés d'un fils aîné, Charlie Ocean, né en juillet 2015. Le petit garçon, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son célèbre papa, semble prendre très à coeur son rôle de grand frère.

Aujourd'hui à la tête d'une jolie petite famille, le couple s'aime depuis cinq ans. Le comédien et l'ex-gymnaste de haut niveau s'étaient mariés en novembre 2014 après quelques mois de fiançailles. En juin 2016, celui que les fans retrouveront cette année à l'affiche de Thor: Ragnarok avait profité d'un entretien avec Parade Magazine pour évoquer sa paternité tardive. "Je n'avais jamais sérieusement considéré avoir un enfant jusqu'à ce que je rencontre Emilie. C'est différent maintenant. J'étais heureux de l'épouser, d'essayer de faire un bébé", avait-il alors déclaré à l'époque.