Jeff Panacloc bientôt papa : Sa belle Charlotte est enceinte

Tout réussit à Jeff Panacloc. Actuellement à l'affiche de Jeff Panacloc contre-attaque, spectacle qu'il portera en tournée jusqu'en mai 2018 à travers toute la France, le célèbre ventriloque connu pour ses numéros avec sa marionnette Jean-Marc est également un homme comblé dans sa vie privée. Et pour cause : à 31 ans, il s'apprête à devenir papa.

Ce sont nos confrères d'Ici Paris qui révèlent la bonne nouvelle dans les pages de leur numéro paru mercredi 27 décembre 2017. L'épouse de l'humoriste, Charlotte de Hugo, est effectivement enceinte de leur premier enfant. Très discret, le couple n'a toutefois laissé filtré aucun indice sur les réseaux sociaux, désireux de préserver les détails de cet heureux événement.

2018 s'annonce donc d'ores et déjà pleine d'émotion et de belles surprises pour les tourtereaux. Ancienne attachée de presse de l'artiste, Charlotte de Hugo avait épousé Damien Colcanap (de son vrai nom) civilement en mai 2016 à la mairie du 10e arrondissement de Paris puis religieusement en juin 2017, à Saint-Rémy de Provence. Plusieurs personnalités avaient été conviées à la fête, dont Pascal Obispo, Valérie Damidot et Bérangère Krief.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !