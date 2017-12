Jeff Panacloc : Découvrez des images de sa première télé !

Lundi 11 décembre, C8 diffusera à 21h le documentaire inédit La Folle Histoire de Jeff Panacloc, consacré au populaire humoriste et ventriloque. En l'espace de quelques années, le jeune artiste de 31 ans s'est fait une place dans le show-business et, en exclusivité, Purepeople.com vous propose de découvrir un extrait de son tout premier passage télé.

C'est une fois encore grâce à Patrick Sébastien, doué pour découvrir des talents prometteurs de la scène artistique, que Jeff Panacloc a pu faire la démonstration de son art sur le petit écran. Invité de l'émission Le Plus Grand Cabaret du monde, sur France 2 en 2011, le ventriloque avait la pression sur les épaules. "Tout le monde m'a dit : 'T'es complètement malade ! C'est ringard, c'est kitsch.' Et ça a été un carton", rappelle Patrick Sébastien. Effectivement, l'animateur avait eu le nez creux puisque Jeff Panacloc et sa marionnette, le très culotté Jean-Marc, ont largement séduit. À tel point, qu'il est revenu pendant deux ans dans l'émission, faisant le portrait des invités.

Dans ce documentaire réalisé par Laurline Danguy des Déserts (Ah ! Productions), les téléspectateurs pourront entendre les témoignages exceptionnels de ses proches dont Matt Pokora, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Pascal Obispo, Amir, Eric Antoine, Michel Boujenah, Guillaume Pley mais aussi ceux qui l'ont repéré et suivi avec admiration, tels que Nikos Aliagas, Cyril Hanouna, Audrey Crespo-Mara... "À travers des séquences inédites de sa vie d'artiste vous pénétrerez dans l'univers intime et professionnel de Jeff Panacloc. Vous découvrirez aussi ses deux nouveaux personnages : Nabilouche et Jacky. Et, en exclusivité, la marionnette Jean-Marc reviendra sur leur collaboration", promet C8.

La Folle Histoire de Jeff Panacloc, le lundi 11 décembre 2017 sur C8 à 21h.

Thomas Montet