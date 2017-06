Jeff Panacloc et Charlotte : Mariage secret en Provence et people à la noce ?

On n'a pas vu les lèvres de Jeff Panacloc bouger, mais on a bien vu les réseaux sociaux frémir : un an après avoir épousé civilement sa compagne Charlotte de Hugo, il semblerait bien que l'humoriste ventriloque ait célébré avec elle le second temps de leur mariage !

Peu avant 15 heures ce dimanche 25 juin 2017, les discrets amoureux ont l'un et l'autre fait paraître, quasi simultanément, deux publications laconiques et néanmoins éloquentes sur leurs comptes Instagram respectifs. "#love", a tout simplement écrit Jeff Panacloc - Damien Colcanap, de son vrai nom - en légende de l'image d'un coeur, suscitant quelques félicitations en commentaires ; "#love", a écrit à l'unisson Charlotte de Hugo-Colcanap en partageant la photo de ballons rouge et blanc s'envolant, au-dessus d'une église, dans l'azur profond du ciel provençal.

Car c'est à Saint-Rémy de Provence, à en juger d'après la géolocalisation du post de Jeff et de publications de proches du couple, que les mariés ont passé ces moments inoubliables.