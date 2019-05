Jeff Panacloc inaugure son double de cire avec ses parents et les VIP

Fin avril, Jeff Panacloc avait prévenu ses milliers de fans qu'il allait réaliser un rêve de gosse. "Je suis HYPER fier de vous annoncer que vous pourrez venir découvrir notre statue au @grevin_paris à partir du 7 mai. Faire notre entrée dans le musée de mon enfance... LOVE", écrivait-il sur son compte Twitter suivi par 157 000 abonnés. Par "notre", il voulait dire lui et sa marionnette, Jean-Marc.

Le 6 mai, Jeff Panacloc s'est donc rendu dans le 9e arrondissement de la capitale pour assister à l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin. Souriant et décontracté, il a pris la pose sur le tapis rouge, puis avec son double, très réussi, sur lequel est greffée sa marionnette Jean-Marc. Le sympathique humoriste a aussi pu compter sur la présence de quelques personnalités comme le magicien et animateur Éric Antoine, le membre de l'émission Affaire conclue Pierre-Jean Chalençon, ou encore Gérard Holtz. Mais il a, on imagine, sans doute été le plus touché par la présence de ses parents.

Nul doute que Jeff Panacloc fera découvrir sa statue à sa fille, la petite Rose née en février 2018 et qui est le fruit de son mariage avec Charlotte – son ancienne attachée de presse qui continue de l'épauler dans sa carrière. "C'est elle qui est vulgaire avec lui avec ses 'gnagna, gnogno'. Quand je répétais mon deuxième spectacle à la maison, ça la faisait rire alors qu'elle ne comprenait pas les paroles", confiait-il l'an dernier en parlant de sa fille alors que, dans ses spectacles, Jean-Marc est réputé pour son franc-parler, souvent drôle et parfois grossier...

Jeff Panacloc, de son vrai nom Damien Colcanap, poursuit une grande tournée triomphale dans toute la France avec son nouveau spectacle intitulé Jeff Panacloc contre-attaque. Il y mettra fin le 25 janvier 2020, au Zénith de Paris.

Thomas Montet