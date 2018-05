Jeff Panacloc : "Je ne veux pas être un loser pour ma fille"

Merci #saintomer pour cette reprise magique Et du coup demain #Hem #ilestcontent #jeffpanacloc #jeffpanacloccontreattaque #show2 #jeanmarc #jacky #nabilouche #bisous #merci

A post shared by Jeff Panacloc (@jeff_panacloc) on May 16, 2018 at 1:39pm PDT