Jeff Panacloc malade chez Thierry Ardisson : L'animateur n'a "jamais vu ça"

Samedi 20 janvier 2018, Jeff Panacloc était l'invité de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens sur C8. Avant de terminer l'interview du célèbre ventriloque de 31 ans, l'homme en noir a d'ailleurs tenu à le féliciter pour sa venue...

En effet, depuis quelques jours, Jeff Panacloc (Damien Colcanap de son vrai nom) est très malade et ne peut plus honorer certaines dates de sa tournée Jeff Panacloc contre-attaque qui se joue à guichets fermés. Malgré tout, le jeune artiste, qui avait promis à Thierry Ardisson de venir dans son émission, a tenu sa promesse !

"Jeff je crois qu'on peut le dire, ça fait trois jours que vous ne jouez pas (...) je voulais vous remercier d'avoir été avec nous malgré ça. En trente ans de carrière, j'ai jamais vu un mec qui ne joue pas mais qui vient quand même faire la télévision qu'il avait promis", a lancé Thierry Ardisson à celui qui, marié à la jolie Charlotte de Hugo, s'apprête à devenir papa.

Le 18 janvier dernier, Jeff Panacloc publiait sur ses réseaux sociaux : "Les amis, je traîne depuis 3 jours un sale truc à l'intérieur de moi, j'espérais pouvoir tenir jusqu'à ce soir mais impossible. Le verdict du médecin est tombé : c'est une rhinopharyngite + trachéite avec une infection des poumons... Je suis dégoûté et vraiment triste de devoir annuler les shows de ce soir et demain. Les fans et les proches qui me connaissent bien savent que même avec un oeil ou une jambe en moins je monte sur scène, car c'est ma passion et je n'ai jamais annulé... Mais là, le médecin m'a interdit de parler pendant au moins 2 jours. Pour préserver ma voix et mon corps (...) J'espère que vous comprendrez... Jeff."

