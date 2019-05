Jeff Panacloc papa : Ce qu'il "redoute" le plus avec sa fille, Rose

Jeff Panacloc a inauguré sa statue de cire, le 9 mai 2019. L'humoriste de 32 ans a fait son entrée au musée Grévin, où son double figure désormais parmi de grandes célébrités françaises et internationales. C'est en marge de cette grande occasion que le ventriloque, toujours accompagné de sa marionnette, s'est livré dans les pages de Gala.

Épuisé par le succès de son spectacle, Jeff Panacloc contre-attaque, l'humoriste s'est accordé une pause de quelques mois dans sa carrière. Une parenthèse durant laquelle il s'est remis au sport mais surtout, durant laquelle il peut profiter pleinement de sa fille, Rose (1 an), que sa compagne, Charlotte et lui ont accueillie le 15 février 2018. Jeff Panacloc s'offre donc un break bien mérité : "Pour profiter de mon enfant et écrire mon troisième spectacle", indique-t-il. "Quand elle est née, je jouais à Paris et j'ai pu profiter d'elle comme je le voulais pendant ses trois premières semaines", se souvient-il. Mais il craint surtout le moment où elle réalisera que son papa exerce le métier de ventriloque. "Je redoute le moment où elle va comprendre que je m'en vais pour travailler et jouer avec une peluche", avoue le père de famille.

Pourtant, son adorable petite fille semble déjà conquise par le travail singulier de son père. Dans une interview accordée à Purepeople, l'humoriste nous confiait que Rose riait à ses blagues. "C'est elle qui est vulgaire avec lui avec ses 'gnagna, gnogno'. Quand je répétais mon deuxième spectacle à la maison, ça la faisait rire alors qu'elle ne comprenait pas les paroles", expliquait Jeff Panacloc. Une tendre vie de famille.

