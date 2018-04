Jemima Kirke (Girls), fesses et seins nus dans un nouveau clip déjanté

C'est une vidéo qui ne manquera pas de taper dans l'oeil des fans de la belle Jemima Kirke. Réputée pour sa personnalité délurée et son vif engagement dans ses nombreux projets artistiques, celle qui avait interprété le rôle de Jessa dans la série Girls entre 2012 et 2017 fait aujourd'hui parler d'elle pour sa participation kitsch et osée au nouveau clip de son chéri, le musicien Alex Cameron. Bonus : c'est elle qui le réalise.

Mardi 3 avril 2018, l'Australien a révélé la vidéo de sa chanson Studmuffin96 (extraite de son dernier album Forced Witness) sur YouTube. Le chanteur est dans la peau d'un homme à la dérive qui erre dans les rues jusqu'à rencontrer une jeune femme tout aussi perchée (Jemima Kirke, donc) dans une laverie.

Le couple finit par s'embrasser avant de se retrouver dans la chambre d'un motel. Là-bas, la demoiselle opère une sorte de strip-tease étrange dans lequel Jemima Kirke se montre dans le plus simple appareil, gardant néanmoins le bas. Sex toy, coups de langue et minijupe sont au casting de ce clip zinzin qui interpelle plus qu'il ne fait réfléchir.