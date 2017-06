Jenaye Noah, 19 ans, en couple avec une star du hand de 32 ans ?

Elle l'appelle son "bae", son chéri, il l'appelle sa "girl so pretty", sa copine si jolie. Jenaye Noah et Luc Abalo entretiennent assurément une relation privilégiée, jusqu'à quel point ? Ni le top de 19 ans en pleine ascension, fille de Yannick Noah, ni le handballeur de 32 ans ne le dit.

L'Equipe reprend dans son édition du 20 juin une photo publiée par le joueur du PSG, coéquipier des frères Karabatic, sur sa page Twitter le 17 juin, alors qu'il pose avec le dernier numéro de Madame Figaro. Luc Abalo n'est pas adepte de magazines féminins sauf quand Jenaye Noah fait la couverture.

Magnifiquement shootée par Jean-Baptiste Mondino, Jenaye Noah évoque son père, "ce héros" qu'elle veut toujours avoir auprès d'elle dans les pages de l'hebdomadaire. Une nouvelle exposition très réussie qui plaît tout particulièrement à Luc Abalo. "My girl is so pretty... Jenaye on @Madamefigaro #proud", a posté le handballeur, membre des Experts, en pleine lecture.