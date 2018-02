Jenelle Evans (Teen Mom 2) admet s'être droguée pendant sa grossesse

La vie privée des vedettes passionne leurs nombreux fans ! Ceux de Jenelle Evans ont été surpris d'apprendre un secret à son sujet. La star de télé-réalité et jeune maman de trois enfants a consommé de la drogue au cours de sa dernière grossesse.

Jenelle Evans est américaine et a été révélée par sa figuration dans l'émission Teen Mom, saison 2. La jolie brune de 26 ans s'est récemment prêtée à l'exercice de l'interview pour le podcast The Brand. Elle y a révélé avoir consommé un produit stupéfiant au cours de sa dernière grossesse. Son troisième enfant, une fille prénommée Ensley, est né en janvier 2017.

"J'ai été testée positive au THC", a avoué Jenelle Evans, une molécule présente dans le cannabis. Interrogée par les services de protection de l'enfance juste après son accouchement, Jenelle leur a confié les détails de sa consommation : "J'ai dit : 'J'avais de forts spasmes oesophagiens et vomis toutes les 5 minutes. Je ne peux pas manger.' Et ils m'ont répondu 'Très bien, certaines mamans le font. Nous ne sommes pas là pour juger.'" Depuis ce dépistage et à cause de commentaires d'internautes la soupçonnant de maltraiter ses enfants, elle subit plusieurs contrôles des services de protection de l'enfance.

Jenelle Evans possède également un passé tumultueux avec la drogue. Elle a échappé à la mort en 2012 suite à une overdose d'héroïne.

La jeune femme est un personnage tourmenté de l'émission Teen Mom 2. Elle a d'abord perdu la garde de son fils aîné, Jace (8 ans) au profit de sa propre mère, Barbara. Jenelle était ensuite engagée dans une bataille judiciaire pour la garde de son deuxième enfant, un garçon prénommé Kaiser (3 ans), avec le père de l'enfant Nathan Griffith.

Elle est aujourd'hui mariée à David Eason.