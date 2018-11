Jenifer agacée : "Ça veut dire quoi ? Que je vais sortir une arme ?"

Depuis qu'elle a décidé de revenir dans la lumière, après des mois compliqués suite à un grave accident de voiture et la mort de son oncle, Jenifer y va à fond côté promo et lâche ses confidences. Ainsi, sur son nouveau disque porté par l'entêtant premier single Notre idylle, la chanteuse de 35 ans propose aussi le titre Encore et encore, qui parle de la perte d'un être cher...

Avec cette chanson, Jenifer rend hommage à son oncle Jean-Luc Codaccioni, mort après avoir été visé par une fusillade en Corse, dans un règlement de comptes. "Ce titre est un exutoire et un hommage, même si cela ne guérit pas le manque de plus en plus là. Ça fait partie des sujets les plus douloureux de ma vie car c'était mon pilier, un des êtres les plus chers. C'est d'une extrême violence indiscutablement. Cela fait beaucoup pour une année bien pourrie (...) Il a été écrit tout et n'importe quoi. J'espère maintenant que la justice va bien faire son travail et nous apporter des réponses à nous les proches. Il y a un fantasme autour de la Corse avec sa mafia, comme en Italie", confie-t-elle au Parisien.

La Corse, c'est le refuge de Jenifer, toujours traquée par les photographes depuis sa victoire dans la Star Academy, en 2002. D'ailleurs, la chanteuse affirme que ses origines sont trop souvent à son goût un sujet de moqueries... "Quand je fais un plateau télé, il n'y en a pas un qui peut s'empêcher de faire une magagne [une blague, ndlr], une pique sur les actes terroristes, sur les bombes... C'est censé être drôle mais ça ne me fait pas du tout rire. Et on dit : 'Attention, elle, la Corse il faut pas l'emmerder.' Ça veut dire quoi ? Que je vais sortir une arme ?", s'agace-t-elle. Nul doute que le message est passé...