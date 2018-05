Jenifer : Après les drames, elle retrouve enfin le sourire !

Une belle revanche sur la vie pour celle qui a dû affronter des événements traumatisants. Rappelons que Jenifer a survécu à un grave accident de la route lorsqu'elle rentrait d'un concert en Belgique, en mars 2017. Si elle s'en est sortie indemne, deux personnes y ont trouvé la mort. Un événement perturbant pour la chanteuse qui avait alors brutalement interrompu sa tournée. Puis, dans la foulée, Jenifer avait perdu son oncle, tué par balles en Corse.

Après une longue absence, elle fait enfin son retour sur le devant de la scène et avec le sourire ! En plus de son rôle dans Traqués, la jeune femme prépare son huitième album et sera prochainement dans The Voice Kids 5 (TF1) aux côtés d'Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori !