Jenifer au coeur d'une nouvelle polémique, son manager réplique

S'en sont alors suivies de lourdes critiques, beaucoup reprochant à Jenifer un goût du luxe déplacé parallèlement aux spectacles des Enfoirés. "Combien peut-on avoir de repas avec le prix du sac !!!", "Etre là pour les Restos et s'af­fi­cher avec un Vuit­ton... ou comment manquer de respect", "Taux de crédi­bi­lité moyen, domma­ge...", autant de commentaires négatifs listés et publiés par le Huffing­ton Post.

Agacée par cette fausse polémique qui n'a cessé d'enfler au fil des heures, la chanteuse et actrice a pu compter pour la défendre sur son manager, qui n'a pas tardé à monter au créneau. C'est ainsi qu'il a tenu à préciser à nos confrères de Gala que le sac "vintage" dont il est question n'est pas neuf, mais a "une trentaine d'années" et qu'il a été "acheté dans une fripe­rie". Et de rappeler qu'elle participe aux spectacles des Enfoirés depuis 2003.

Que Jenifer se rassure, certains internautes prennent aussi sa défense : "La polémique de votre sac n'a pas lieu d'être. Vous êtes une belle personne. Donner de son temps est déjà une très belle cause", "Elle a le droit de s acheter ce qu elle veut! Vous voudriez qu elle porte un sac kiabi ou hetm ça vous ferait plaisir!!!?? Au moins c du made in France! Et vous avec vos téléphones à 600€ ça ferait combien de repas? On en parle?", "Non, mais vous faites une polémique pour ça ? Sérieux ? Où est le problème ? Elle a de la tun pour se l'acheter et alors. ça ne veut pas dire pour autant que c'est un manque de respect ou qu'elle ne donne pas aux assoc", peut-on notamment lire dans les commentaire laissés en marge de la photo de Michaël Youn.

Le principale intéressée, Jenifer, reste quant à elle muette sur le sujet.