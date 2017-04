Jenifer : Bientôt de retour, plusieurs mois après l'accident de voiture ?

Jenifer va-t-elle reprendre le chemin de la scène ? La star, qui avait annoncé qu'elle suspendait sa dernière tournée à la suite du traumatisme de l'accident de voiture mortel dans lequel elle avait été impliquée en mars dernier, est toujours annoncée dans un festival...

Cet été, Le Mas des Escaravatiers donnera sa 15e édition et une affiche promotionnelle a récemment été dévoilée. On y voit le nom de plusieurs artistes invités à se produire dont celui de... Jenifer. La chanteuse est attendue sur scène le 20 juillet mais elle n'a pas communiqué sur sa présence. Dans ses dernières déclarations, elle avait déclaré avoir choisi, en accord avec le producteur de ses concerts, "d'annuler ou de reporter les dates à venir". Se sentant "le coeur trop lourd", elle ne s'estimait pas prête à rechanter. Mais, d'ici à cet été, de l'eau aura coulé sous les ponts et la star aura peut-être repris du poil de la bête...