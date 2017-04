Jenifer bientôt de retour sur scène ? La star sort de son silence !

Alors que sa présence au festival de musique Le Mas des Escaravatiers, prévu en juillet prochain, était en suspens malgré son nom sur l'affiche officielle, Jenifer est sortie de sa réserve pour clarifier les choses.

Non, Jenifer ne remontera pas sur scène, préférant comme elle l'avait précédemment indiqué, vouloir annuler le reste de sa tournée suite à l'accident de voiture mortel dans lequel son van avait été impliqué en mars dernier. Sur Facebook, ce mercredi 26 avril, la chanteuse a posté le message suivant : "Chers tous, les dates d'été et de festivals où nous étions programmés, arrivent à grands pas. Je sais ce que cela implique comme énergie et je ne peux ni ne veux précipiter un retour sur scène. Je ne reprendrai donc pas le cours de cette tournée. A toutes ces équipes, à mes musiciens, mon équipe technique et de production, j'adresse le plus humble et tendre des messages. Je sais qu'ils comprendront et je les en remercie. À vous qui me suivez depuis tant d'années, je vais vous demander encore un peu de temps pour mieux vous retrouver. A très vite... ! Tendrement, Jen."

C'est la première fois que Jenifer, traumatisée par ce qui s'était passé, reprend la parole. La star et son équipe ont été victimes d'un accident de voiture alors qu'ils revenaient d'un concert à Bruxelles, peu avant 2h du matin, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mars. Le van de la chanteuse avait percuté un véhicule qui était à l'arrêt tous feux éteints sur l'A1. Une jeune femme assise sur la banquette arrière de la voiture, nommée Claire Ponchy, avait été tuée sur le coup. Quelques jours plus tard, c'était au tour du footballeur Youcef Touati, lui aussi présent dans la voiture, de succomber à ses blessures.