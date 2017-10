Jenifer bientôt traquée sur TF1 !

Jenifer a plusieurs cordes à son arc. En plus d'être chanteuse et coach de The Voice Kids (et anciennement de The Voice), elle est actrice. Après avoir joué dans Les Francis (2014) et Faut pas lui dire (2017) au cinéma, la belle brune de 34 ans s'est vu proposer un rôle dans une fiction de TF1 comme l'a annoncé la première chaîne par voie de communiqué de presse.

Jenifer a été choisie pour jouer le rôle principal des Traqués, une fiction réalisée par Ludovic Colbeau-Justin et écrite par Jeanne Le Guillou. Elle y incarne Sarah, une grande solitaire dont la vie sera bouleversée après qu'elle a découvert Léo, 11 ans, dans le coffre de sa voiture. Sans hésiter, elle prendra la décision de protéger à tout prix le petit garçon dont le papa a été assassiné lors d'une fusillade. Mais très vite, son protégé et elle seront traqués par le commissaire Simon Donatelli. S'engagera alors une course-poursuite pour sauver leurs vies. Une situation extrême qui nouera les liens entre Sarah et Léo.

Jenifer donnera la réplique à Félix Bossuet (Léo) vu dans le long métrage Belle et Sébastien, Joffrey Platel (Simon Donatelli) actuellement dans la série Demain nous appartient aux côtés de Lorie et Ingrid Chauvin et Constance Labbé (Juliette Lerebour), actrice de Camping Paradis (Adèle). Le tournage a déjà débuté et durera jusqu'au 27 novembre prochain, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En parallèle, Jenifer est en train de plancher un nouvel album. On devrait également la retrouver dans cinquième édition de The Voice Kids avec Florent Pagny et les nouvelles recrues Amel Bent, Soprano.