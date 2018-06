Jenifer : Ce qu'elle réserve de beau à ses fans !

L'année 2018 marque un vrai tournant dans la carrière pour Jenifer ! Après avoir vécu deux drames en 2017, la star de 36 ans a retrouvé le sourire grâce au tournage du téléfilm Traqués – qui a fait un carton sur TF1 le 14 mai 2018 – dans lequel elle avait décroché l'un des rôles principaux. Aujourd'hui, elle va encore de l'avant et annonce son grand retour en studio.

C'est désormais officiel, Jenifer reprend sa carrière de chanteuse ! Le 7 juin 2018, la jolie brune a d'ailleurs publié sur son compte Instagram une photo d'elle en plein enregistrement. Radieuse et excitée, l'interprète du titre Au soleil a pris la pose et a opté pour une duckface. Elle a déjà "trop hâte" d'écrire "cette nouvelle page" qui arrivera "prochainement", comme elle le confirmait en légende de sa publication. Cette bonne nouvelle survient après l'annonce du lancement de ses deux prochaines tournées, l'une qui se veut proche et intime puis l'autre flamboyante et électrique.