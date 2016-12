Jenifer complexée : Elle aimerait un "cul rebondi" et des "seins pulpeux" !

Actuellement en pleine promotion de la comédie romantique Faut pas lui dire qui sera en salles le 4 janvier prochain, Jenifer (34 ans) multiplie les interviews. Au cours de l'une d'elles, la chanteuse de Mourir dans tes yeux est une nouvelle fois revenue sur ses quelques complexes physiques...

A l'écouter, l'ex-coach de The Voice sur TF1 aurait aimé être plus pulpeuse qu'elle ne l'est. "Si je pouvais avoir les options 'plus grande', 'cul rebondi' et 'seins pulpeux', ce serait l'idéal !", a-t-elle lâché à nos confrères belges du magazine Flair. Et de tempérer aussitôt avec sagesse : "Il faut s'as­su­mer comme on est. La culpa­bi­lité, ça nous rend moche."

En novembre dernier, interrogée par Alexandre Delpérier pour Yahoo, la maman d'Aaron (12 ans) et Joseph (2 ans) avait déjà avoué qu'elle avait de nombreux complexes physiques. "Il y a plein de trucs que j'aime pas. Je trouve que j'ai une asymétrie du visage (...) J'ai l'impression que, plus je grandis, plus mon nez s'allonge et, quand je souris, on dirait un poivron. À l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai eu les cloisons complètement broyées, il a fallu que je me les fasse reconstruire. Les yeux, ils tombent. Ensuite, je trouve que mes oreilles sont trop longues et que ma bouche devient de plus en plus fine. Et je n'aime pas trop mes dents ! Elles sont mignonnes, mais j'aimerais avoir des belles dents américaines et blanches."

Côté actualité, comme nous vous le disions, Jenifer sera au cinéma le 4 janvier prochain à l'affiche de Faut pas lui dire, une comédie où elle donne notamment la réplique à Arié Elmaleh et à la très drôle Camille Chamoux. Son album Paradis Secret paru en octobre dernier est toujours dans les bacs.