Jenifer de retour sur scène : elle craque sur la chanson hommage à son oncle

Le 8 mars 2019, Jenifer a fait son grand retour sur scène chez elle, en Corse. Après avoir brutalement interrompu sa précédente tournée il y a deux ans, à la suite de son accident de van qui a coûté la vie à deux personnes, la chanteuse a donné le coup d'envoi d'une nouvelle série de concerts vendredi soir. Un premier spectacle riche en émotion que raconte Paris Match.

Sur la scène de l'U Palatinu d'Ajaccio, la jurée de The Voice a aussi bien interprété ses chansons les plus connues que certains titres de son dernier album, Nouvelle Page. Au moment de chanter Encore et encore, le titre hommage à son oncle assassiné à l'aéroport de Bastia en 2017, Jenifer s'est laissé envahir par l'émotion. Nos confrères rapportent en effet qu'elle a interprété le titre "les yeux fermés, la main sur le ventre" avant de discrètement essuyer quelques larmes à la fin du morceau.