Jenifer "détestable" ? Un ami proche la défend...

Elle se faisait un plaisir de défendre son nouvel album Paradis Secret et de retrouver son public avec sa nouvelle tournée. Malheureusement, Jenifer a choisi de l'annuler après le terrible accident survenu sur l'autoroute A1 dans la nuit du 5 au 6 mars qui a coûté la vie à deux personnes, la jeune Claire Ponchy, décédée sur le coup à 22 ans, et le joueur du football de 27 ans Youcef Touati, mort après avoir passé plusieurs jours dans le coma.

Alors que Jenifer ne s'est plus exprimée depuis son dernier message posté sur Facebook le 8 mars – dans lequel elle déclarait : "J'ai le coeur trop lourd pour trouver les forces physiques et psychologiques nécessaires à cette somme de moments de joies et de communion qu'un concert se doit d'être..." – un de ses amis et collaborateur parle d'elle aujourd'hui. Il s'agit du chanteur Da Silva qui sort son sixième album L'aventure et a travaillé avec Jenifer sur Paradis Secret.

A Pure Charts, il confie leur grande complicité professionnelle mais pas que. Conscient des critiques dont Jenifer fait régulièrement l'objet, Da Silva dit ne pas les comprendre : "Je sais que c'est une artiste qui est clivante et assez peu comprise, mais j'ai beaucoup d'affection pour Jenifer et je suis très fier de l'album qu'on a fait avec Fred Fortuny. C'est un album que je n'oublierai pas, avec des chansons incroyables." Le chanteur avoue également être "hyper déçu que certaines personnes s'arrêtent à l'image ou au nom, juste parce qu'ils n'aiment pas la personne". Da Silva n'hésite pas non plus à évoquer un acharnement qu'il qualifie de "ridicule". "Je ne vois pas en quoi elle est détestable. Elle est tellement gentille, c'est n'importe quoi", s'insurge-t-il.

Da Silva évoque également le flop de Paradis Secret qui ne s'est écoulé qu'à 25 000 exemplaires, loin des 110 000 de son précédent opus, Ma déclaration. "Moi je le dis, le disque de Jen il a été mal travaillé. Il suffit de voir, c'est con mais il y a combien de clips pour ce disque ? Un seul. Et c'était quoi ? Un shooting photo... Le deuxième clip, c'est un pauvre EPK enregistré en studio. Il n'y a pas eu de clips ! Ils n'ont pas poussé l'image. Ils n'ont pas pris le pari de vouloir la faire grandir", déplore-t-il.

Da Silva avait exprimé tout son soutien à Jenifer et à son Paradis Secret lors de sa sortie en version digitale. "Bonjour à tous, comme vous le savez je travaille depuis longtemps avec Jen, c'est un vrai plaisir de partager aujourd'hui notre collaboration disponible sur toutes les plateformes, en attendant son album, le mien, la suite ... Des bises", avait-il posté sur sa page Facebook.