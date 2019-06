Jenifer divine en longue robe face à Shy'm en transparence

La Chanson de l'année est de retour ce samedi 15 juin 2019, sur TF1. Depuis 2004, le public a la possibilité d'élire le titre le plus marquant de l'année. Une fois de plus, le tournage s'est déroulé aux Arènes de Nîmes, le 16 mai dernier. Les vingt artistes en compétition et d'autres personnalités sont montés sur scène afin d'interpréter le tube pour lequel ils sont nommés. Des duos inédits seront également présentés tout au long de la soirée animée par Nikos Aliagas.

Lors de l'événement, Jenifer n'a pas simplement ébloui les spectateurs avec sa voix. La belle brune de 36 ans, qui défendait sa chanson Notre idylle, les a aussi séduits avec sa longue robe rouge fendue. De son côté, Shy'm les a marqués avec ses cheveux roses et sa tenue noire tout en transparence. Kendji Girac, M. Pokora, Slimane, Soprano, Lou, Zazie, Mika, Amir et Claudio Capéo ont aussi fait le show sur scène.

Nikos Aliagas a aussi pu compter sur Amel Bent, Pascal Obispo, Florent Pagny, Jérémy Frérot, Aya Nakamura, Patrick Fiori, Angèle, Clara Luciani, Zaz, Mika, David Hallyday, Le groupe Aöme (Léana, Lynn et Jade), Keen'V, Patrick Bruel et Maëlle.

Sans oublier Gauvain, Boulevard des airs (Sylvain Duthu et Florent Dasque), Sofiane, Vegedream, Ava Max, Philippine et Théo. Pour rappel, les téléspectateurs de TF1 pourront élire en direct la chanson de leur choix à partir de 21 heures. Nikos Aliagas annoncera en fin d'émission qui a remporté le titre. L'an dernier, c'est Kendji Giract qui avait recueilli le plus de votes pour son tube Maria, Maria.

À noter qu'un prix d'honneur sera également remis au cours de la soirée à un artiste emblématique de la chanson française.

La liste des chansons en compétition :

Angèle – Tout oublier

3 Cafés gourmands – À nos souvenirs

Aya Nakamura – Copines

Kendji Girac – Tiago

Patrick Bruel – Pas eu le temps

Claudio Capéo – Ta main

Soprano – À la vie à l'amour

Clara Luciani – La Grenade

M. Pokora – Les Planètes

Zazie – Speed

Heuss l'enfoiré (Feat Sofiane) – Khapta

Amir – Longtemps

Patrick Fiori – Les gens qu'on aime

Vitaa et Slimane – Je te le donne

Zaz – Que vendra

Jenifer – Notre idylle

Boulevard des airs – Allez reste

David Hallyday – Ma dernière lettre

Jérémy Frerot – Tu donnes

Keen'V – J'courais