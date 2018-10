Jenifer émue, évoque son oncle assassiné : "Il y a un manque qui reste là"

View this post on Instagram

Bonjour tous. Ce soir, sur TMC sera diffus le documentaire " Face ma vie ". Quand on m'a propos ce projet, j'ai beaucoup hsit avant d'accepter de me plier cet exercice qui consiste se voir projeter le film de sa vie et pouvoir en parler et le commenter, en toute sincrit, sans filtre ... Je parlerai des merveilleux moments que j'ai eu la chance de vivre au travers de ma passion, comme des tapes plus compliques de ces derniers mois. Je n'ai pas pour habitude de me livrer autant et si j'ai accept de le faire, c'est qu' quelques jours de la sortie de mon album, je savais que certains journalistes m'interrogeraient avant tout sur ces sujets douloureux. Alors ce soir, ce sera la dernire fois que j'en parlerai publiquement. Ce soir, je referme cette page , pour qu'enfin, je (et ils) puisse(nt) passer autre chose, une " nouvelle page " , la musique, tout ce qui m'anime aujourd'hui et plus que jamais, la passion retrouve, l'envie d'avancer, l'insouciance des dbuts et surtout reprendre la route des tournes pour vous revoir enfin. Je remercie ma maman, ma famille, mes amis si chers mon coeur, tous ceux qui se sont prts au jeu pour moi. Je sais que ce n'tait pas simple, merci pour votre bienveillance. Ps: vous tes plus beaux en vrai;) Merci Nicolas Perge, ma chre Anne et toute l'quipe dmlstv. Merci Thierry de m'avoir tant encourag le faire Je vous aime trs fort Jen.