Jenifer, émue, remercie ses fans de leur soutien "quels que soient les chemins"

Le 12 janvier 2002 restera une date à jamais gravée dans la mémoire de Jenifer. Ce jour-là, elle remportait la première édition de la Star Academy (TF1).

Hier, la belle brune de 35 ans n'a donc pas manqué de poster un beau message afin de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible. "Il y a 16 ans tout pile aujourd'hui, vous m'ouvriez les portes d'une existence dont je n'aurais même pas osé rêver... Je regarde avec tendresse ces 16 années de partages, d'émotions et d'échanges entre nous, vous qui me soutenez dans les moments de liesse comme dans les autres, et je me rends compte à quel point le lien que nous avons tissé à travers la musique est un merveilleux cadeau. On a grandi ensemble et j'ai en tête vos visages, vos sourires et vos mots. Vous m'avez toujours suivi, quels que soient les chemins. Vous avez toujours été au rendez-vous. Pour tout ça, je voulais vous remercier, en attendant notre très prochaine rencontre ;) Je vous aime", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut l'admirer dans ce qui semble être un studio.

Une déclaration qui a beaucoup touché ses abonnés.