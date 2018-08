Jenifer : En larmes, la chanteuse émue pour son retour

Ce mercredi 29 août, Jenifer sort un nouveau single intitulé Notre idylle, annonciateur de son prochain disque, Nouvelle Page, attendu le 26 octobre prochain. La chanteuse l'a présenté à la presse et n'a pu retenir ses larmes alors qu'elle tente un nouveau come-back.

C'est dans l'auditorium de TF1 - le label musical de la chaîne l'a produit désormais en partenariat avec son nouveau manager, Thierry Saïd - que Jenifer a fait écouter son disque. "Je ne voulais pas pleurer, mais...", a-t-elle dit selon Le Parisien, en écrasant des larmes. "Je suis fière de chacun de mes projets mais celui-ci particulièrement car il y a eu beaucoup de changements. J'en avais besoin. (...) C'est un renouveau pour moi. J'ai hâte de repartir en tournée, j'ai des sentiments à débordement aujourd'hui. La pression se lâche", a-t-elle confié, cette fois selon Télé Star. Il faut dire que le pari est risqué puisque Jenifer a connu un sacré revers avec son précédent disque Paradis secret (environ 30 000 exemplaires) et que son image n'est pas toujours au beau fixe au point que son ami Da Silva a pris sa défense.

Jenifer, dont le retour musical ne coulait pas forcément de source après le traumatisme lié à son accident de voiture de l'an dernier et l'annulation du reste de sa tournée - sans compter qu'elle a passé beaucoup de temps sur les plateaux de tournage - "a testé près de 70 chansons et s'est entourée de nouveaux compositeurs", relate Le Parisien. Aux côtés de la chanteuse on retrouve ainsi Christophe Maé, Slimane Tristan Salvati et Yohann Malory... Des chansons que les fans pourront apprécier en concert puisque Jenifer repartira en tournée à partir de mars 2019, dont elle proposera deux versions différentes, une intimiste et une dans des zéniths.