Jenifer : En pyjama dans The Voice, un look réussi

Si ce n'est par sa voix qu'on la remarque lors des primes, c'est bien par ses différentes tenues que la coach Jenifer attire tous les regards ! Serres-têtes de perles et de cristaux Miu Miu, escarpins Alexandre Vauthier ou robes Balenciaga,... la belle brune a du goût et n'hésite pas à le montrer. De chanteuse à influenceuse mode, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt qu'un prime !

Pour l'émission The Voice de ce soir, Jenifer choisit avant tout le confort pour conseiller son équipe de talents. On savait la tendance sleepwear (ou "pyjama") à la mode, et la coach Jenifer ne s'y est pas trompée. Et pour Jenifer, la mode c'est sacré ! Le prix de cet ensemble sleepwear de la marque Garçons Infidèles est estimé à 1000 euros environ.

Composés de carreaux rouges et gris, la chemise est au prix de 515 euros et le pantalon à tout juste 385 euros. C'est le compte Instagram Jenmode qui permet de découvrir toutes les tenues de Jenifer lors de ses différentes représentations. Un choix vestimentaire qui risque encore une fois de créer le buzz autour de la jolie Jenifer. Pour accompagner cet ensemble, elle a choisi des escarpins noirs vernis très sexy ainsi qu'une coiffure ponytail basse simple.

Si certains s'offusquent du prix élevé des tenues de Jenifer lors des primes, la plupart de ces vêtements sont prêtés par la production. Dans tous les cas, notre chanteuse Jenifer n'a pas à rougir de savoir allier élégance et glamour à chacune de ses apparitions.