Jenifer : En scène et lumineuse avec Patrick Bruel

C'est au Grand Rex à Paris, que Jenifer et ses co-stars se sont réunis ! Samedi 14 janvier, le cast de Tous en scène a assisté à l'avant-première du film d'animation. Le réalisateur Garth Jennings, les voix françaises du film Patrick Bruel, Laurent Gerra, Elodie Martelet et Sacha Perez, Laetitia Fourcade, Vincent Desagnat, Vincent Cerutti et le comédien et magicien Éric Antoine, venu en famille, étaient de la partie. Une joyeuse bande enthousiasmée par la sortie du long métrage, le 25 janvier.

Sing est le titre original de Tous en scène. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon et Scarlett Johansson notamment, en ont assuré le doublage pour la version US, sortie le 21 décembre dernier.

Tous en scène raconte l'histoire de Buster Moon, un élégant koala interprété par Patrick Bruel, qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en désuétude. Il a une chance en or de redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et ambitions : organiser une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie (Jenifer) prénommée Rosita, mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa famille, et une porc-épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l'ego surdimensionné pour faire une carrière solo. Dans un rôle radicalement différent, Patrick Bruel tente d'échapper aux occupants nazis de la France occupée dans Un sac de billes, en salles le 18 janvier.