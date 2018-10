Jenifer et l'accident mortel : "Ce sera la dernière fois que j'en parlerai"

Jenifer est à l'honneur ce mardi 16 octobre 2018, sur TMC. La chaîne diffuse le documentaire Face à ma vie dans lequel la chanteuse de 35 ans se livre comme jamais sur de "merveilleux moments" comme les "moments compliqués de ces derniers mois", parmi lesquels l'accident de son bus de tournée en 2017, qui avait coûté la vie à deux personnes. A cette occasion, elle a souhaité poster un long message à ses abonnés, sur Instagram.

Jenifer a tout d'abord précisé qu'elle a "beaucoup hésité" quand on lui a proposé ce projet car elle devait se confier "en toute sincérité" et "sans filtre" : "Je n'ai pas pour habitude de me livrer autant et si j'ai accepté de le faire, c'est qu'à quelques jours de la sortie de mon album [Paradis Secret, NDLR], je savais que certains journalistes m'interrogeraient avant tout sur ces sujets douloureux. Alors ce soir, ce sera la dernière fois que j'en parlerai publiquement."

La belle brune - que l'on peut actuellement suivre dans The Voice Kids 5, sur TF1 - souhaite en effet refermer cette page douloureuse et passer à autre chose. Pour ce faire, elle compte bien se plonger corps et âme dans sa musique, "tout ce qui [l']anime", retrouver "l'insouciance des débuts et surtout reprendre la route des tournées" pour retrouver son public.