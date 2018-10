Jenifer et l'accident mortel : "J'en étais arrivée à presque culpabiliser"

En mars 2017, Jenifer a été involontairement impliquée dans un accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes. Un tragique événement à cause duquel elle avait annulé sa tournée. Pour Sept à huit, elle a accepté d'évoquer ce drame et ses conséquences. TF1 a diffusé un court extrait de l'entretien qui sera dévoilé dans son intégralité dimanche 7 octobre, à 19h30.

La chanteuse qui sera de retour dans The Voice Kids le 12 octobre ne le cache pas, elle a été "complètement brisée" par cet événement. "Je n'avais plus le courage de remonter sur scène avec cet épisode tragique. J'en étais arrivée à presque culpabiliser de... Si je n'avais pas été chanteuse et si je n'étais pas sur scène et si on n'avait pas pris ce van et si... Avec des si, on peut réécrire beaucoup de choses", explique-t-elle.

Puis, la belle Corse qui a perdu son oncle en décembre dernier, tué par balles en Corse, a expliqué pourquoi elle avait fait le choix de poursuivre l'enregistrement du célèbre télé-crochet : "C'était ma bouffée d'oxygène de retrouver des enfants, de retrouver la passion, quelque part de partager la scène avec eux, de devoir rechanter. Et j'ai retrouvé l'envie. Ça y a contribué énormément."