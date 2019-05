Jenifer et l'accident mortel : tenue pour fautive, elle a voulu tout "arrêter"

Jenifer est en pleine forme ! La chanteuse de 36 ans vient d'accorder une interview à Gala, pour faire la promotion de sa nouvelle tournée, Flamboyante et Électrique, issue de son dernier album, Nouvelle Page. Elle explique comment elle a retrouvé l'envie de remonter sur scène, après l'accident traumatisant qu'elle a vécu en mars 2017. Le minibus dans lequel était la chanteuse, pour sa tournée, a percuté une voiture sur l'autoroute A1, faisant deux morts et sept blessés.

"Je ne peux pas nier le fait que cette tournée a un goût très particulier pour moi. Il y a deux ans, après cet accident de circulation dramatique, j'avoue que je me suis dit : 'J'arrête !' J'avais perdu l'envie et il m'a fallu retrouver la force de reprendre le chemin des studios, puis la route", confie la mère de famille à nos confrères. Jenifer Bartoli a ensuite dû puiser le courage de revenir sur scène auprès de ses fans et de sa famille : "Ça m'a encouragée à me remettre au boulot après cette période difficile. Il faut savoir que c'est allé très loin..."

Si loin que Jenifer a été tenue pour responsable de cet accident mortel par certaines personnes malintentionnées. "On est allé jusqu'à me reprocher de me servir de ce terrible accident comme d'un élément de promotion. À un moment, je me suis posé la question : et si je n'avais pas chanté ce soir-là ? Et si on n'avait pas choisi de rentrer à Paris en van après le concert ? Peut-être qu'il ne se serait rien passé... Je vis avec ça et il a fallu que je prenne le recul nécessaire pour me ressourcer et retrouver les miens", poursuit la jurée de The Voice. Un événement tragique aujourd'hui derrière elle.

Retrouvez l'interview de Jenifer Bartoli en intégralité dans le dernier numéro de Gala, en kiosques.