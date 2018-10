Jenifer et les drames de sa vie : Pourquoi elle décide enfin de s'ouvrir

Jenifer est une nouvelle femme ! Ces deux dernières années, la chanteuse de 35 ans a vécu des moments très difficiles. Elle a dû faire face au décès tragique de son oncle, Jean-Luc Codaccioni, assassiné le 5 décembre 2017 à l'aéroport de Bastia, en Corse. La même année, elle était involontairement impliquée dans un accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes. Aujourd'hui, Jenifer a réussi à se relever et a fait son grand retour dans la musique. Elle revient en effet en force avec son nouvel album, Nouvelle page (dont la sortie est prévue pour le 26 octobre prochain), où elle n'hésite pas à extérioriser ses vieux démons.

C'est lors d'une interview à Télé 7 Jours que Jenifer a révélé pourquoi elle a finalement décidé d'évoquer les drames de sa vie en chanson. Son prochain album est comme une nouvelle page de sa vie. "Après ces deux dernières années, qui ont été terribles, j'ai eu besoin de renouveau. De retrouver la flamme, cette passion, que j'avais perdue. (...) C'était une thérapie pour moi. J'évoque des thèmes que je n'avais jamais abordés auparavant", a-t-elle commencé.

Jenifer a préféré attendre jusqu'à aujourd'hui et s'en justifie : "Je n'en avais pas la force. Après l'accident, on m'a positionnée en tant que victime, alors que je ne l'étais pas. Beaucoup de gens connaissent le malheur. J'ai moi-même perdu l'une des personnes les plus importantes de ma vie, récemment." "Ça fait beaucoup ! J'ai eu besoin de prendre le large, j'ai même songé à tout arrêter", a-t-elle ajouté. Mais, la chanteuse a décidé d'aller de l'avant : "Puis, j'ai voulu tirer un trait sur le passé et avancer. 'Le seul moyen de se remettre les idées en place, c'est de tourner une nouvelle page, même si le livre reste le même' : cette citation m'aide beaucoup dans la vie."

"Voilà où j'en suis. J'ai fais des mauvais choix, connu des échecs, mais je les assume. J'avais perdu de vue l'amusement, j'avais basculé dans quelque chose de plus sombre, alors que je ne suis pas du tout comme ça", a-t-elle conclu. Grâce à ce nouvel album, Jenifer a "retrouvé la fraîcheur de ses débuts". Et c'est le principal !

