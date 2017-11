Jenifer, ex-complexée : "Avec le temps, je m'accepte de plus en plus"

À l'occasion de la sortie du 3 000e numéro de Télé 7 Jours, c'est Jenifer qui est à l'honneur en couverture. La chanteuse pose pour la 44ème fois en Une du magazine. Dans les pages de ce dernier, la star qui est en plein tournage du film Traqués – produit par TF1 et dont elle est l'héroïne – évoque justement le sujet...

"C'est énorme !", lance celle qui se dit "fière" et "touchée". Et la toute première fois que Jenifer a posé pour Télé 7 Jours, c'était lorsqu'elle participait à Star Academy (TF1), peu avant sa victoire en 2002. "Je me souviens de tout. Quand je regarde les photos, tout me revient. Évidemment, je suis la plus critique envers moi-même. Je trouve toujours quelque chose qui ne va pas", poursuit l'interprète du titre Au soleil.

Toutefois, Jenifer avoue : "Mais avec le temps, je m'accepte de plus en plus et je regarde ça avec beaucoup de tendresse." La chanteuse de 35 ans semble alors plutôt nostalgique. "Je sais que mon père a caché plein de VHS sur lesquelles il a enregistré toutes les quotidiennes de Star' Ac', confie-t-elle. Chez moi, j'ai des boîtes avec des souvenirs, des 'book' de fans avec des lettres, des photos d'eux et de moi... Des peluches, des bijoux aussi, comme des bagues que des filles retiraient de leurs doigts pour me les donner." En bref, Jenifer retient "de belles choses" de ces années.

Une interview à retrouver en intégralité dans les pages de Télé 7 Jours, en kiosques lundi 20 novembre 2017.