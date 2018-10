Jenifer face à ses démons : "J'ai songé à tout arrêter"

Attendue dans son fauteuil de coach pour la 5e saison de The Voice Kids sur TF1, Jenifer fait le point dans une interview-confession accordée au TV Magazine du Figaro. Des confidences sans fard et très introspectives dans lesquelles la chanteuse de 35 ans revient sur son passé et ses démons. Elle révèle notamment avoir voulu tout arrêter. Et ce n'est pas à cause de l'accident qui a coûté la vie à deux personnes le 6 mars 2017...

On apprend ainsi que The Voice Kids a été sa "bouffée d'oxygène" lorsque ça n'allait pas, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une carrière en dents de scie. "On se concentre sur la musique, sur les autres. Et c'était très bien comme ça, surtout à une période plutôt compliquée pour moi... Ça m'a fait énormément de bien", reconnaît-elle, heureuse aujourd'hui.

L'occasion pour la jeune femme, qui officie depuis le début en tant que coach dans The Voice Kids, d'opérer un retour sur sa longue carrière jalonnée d'épreuves. "J'ai toujours mis beaucoup d'investissement dans chacun de mes projets. Même si c'est allé très vite, je pense que ma démarche a toujours été sincère, affirme l'intéressée. Quand je suis sortie de la Star Academy, j'avais 19 ans. J'ai connu le succès très tôt. J'aurais pu m'y perdre, mais j'ai eu une éducation qui fait que j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Je n'ai jamais perdu cette flamme, si ce n'est sur ces deux années plus compliquées pour moi."

Il y a la fin d'une tournée, un album mal accueilli, cet accident de la route et aussi le deuil. "J'ai perdu l'une des personnes les plus importantes à mon coeur", dit-elle, faisant référence à son oncle corse assassiné lors d'une fusillade en décembre 2017. Un homme à qui elle rendait hommage dans un morceau, Encore et encore.

Si elle s'accroche, Jenifer est pourtant bien au bord du gouffre. Et elle pense à tout plaquer. "Oui, j'ai même songé à tout arrêter pendant un moment. Comme je vous l'ai dit, j'avais perdu la flamme", avoue-t-elle à TV Magazine. Il faudra "la musique, les chansons, le renouvellement" avec un changement d'équipe, ainsi que "de nouvelles énergies pour retrouver ce lien indéfectible avec le public", pour retrouver la flamme.