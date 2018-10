Jenifer face à un "trac monstre" dans The Voice : Sa solution pour être apaisée

Vendredi 12 octobre débutera la cinquième édition de The Voice Kids, sur TF1. Ce sera l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les premiers pas d'Amel Bent et Soprano dans le jury et de retrouver Patrick Fiori et Jenifer.

La belle chanteuse de 35 ans a d'ailleurs accordé une interview à nos confrères de Télé Câble Sat et n'a pas caché avoir toujours autant le trac sur scène ou avant les tournage de l'émission musicale. "J'ai commencé très tôt à chanter dans mon village. Je chantais très fort Milord de Piaf et du Céline Dion Comme j'étais introvertie, je fermais les yeux. J'ai toujours ce trac monstre. Sur les plateaux de The Voice, c'est Nikos qui me coache et me conseille", a confié Jenifer.

Elle s'est ensuite souvenue de sa première rencontre avec son ami et collègue Patrick Fiori : "À 12 ans, je me souviens d'avoir vu Patrick sur scène. (...) Dans le village [en Corse, NDLR], toutes les nanas allaient voir Patrick Fiori. Malgré les encouragementS de ma tante, je n'ai pas osé l'aborder pour lui demander de chanter avec lui sur scène." Travailler à ses côtés plusieurs années après doit donc être une belle revanche pour Jenifer.

Pour rappel, le public la retrouvera également dans la saison 8 de The Voice aux côtés de Mika, Julien Clerc et Soprano.

L'intégralité de l'interview de Jenifer est à retrouver dans le magazine Télé Câble Sat du 1er octobre 2018.