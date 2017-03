Jenifer impliquée dans un accident mortel sur l'autoroute et miraculée...

La chanteuse Jenifer a été impliquée dans un accident mortel sur l'autoroute A1 dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'elle rentrait de Belgique après un concert, selon une information révélée par le site d'Europe 1 puis confirmée et développée par l'AFP. Le minibus qui la transportait ainsi que son régisseur et des organisateurs de sa tournée a heurté un véhicule à l'arrêt, tous feux éteints, à hauteur de la commune de Chamant (Oise) vers 1h40. Bilan : un mort, deux blessés graves et quatre autres blessés légers.

Dans l'automobile se trouvaient trois personnes âgées d'une vingtaine d'années. La passagère assise à l'arrière est morte sur le coup, les deux jeunes hommes qui se trouvaient à l'avant ont été blessés gravement. L'un d'eux serait "en état de mort clinique", selon Le Parisien. Il a fallu les désincarcérer avant de les transférer à l'hôpital (à Creil pour l'un, à Clichy pour l'autre).

"Les passagers du minibus sont tous indemnes mais très choqués", indiquait dans un premier temps Europe 1. L'AFP a depuis signalé que "cinq des six passagers du van ont été légèrement blessés", dont Jenifer elle-même. "Choquée", l'interprète de 34 ans a été admise à l'hôpital de Gonesse (Val-d'Oise), précise encore l'agence de presse, citant une source proche du dossier, tandis que ses compagnons ont été admis dans des centres hospitaliers du secteur. D'après Le Parisien, la chanteuse souffre d'une "d'une coupure au tibia". Son manager, Franck Veron, a également précisé que les musiciens de la chanteuse ne se trouvaient pas avec elle mais dans un bus de tournée. "Nous étions endormis quand nous avons été réveillés par le choc contre la voiture", a-t-il confié.

Sur les routes dans le cadre de sa tournée Paradis Secret, Jenifer venait d'assurer une représentation exceptionnelle au Cirque Royal, en plein centre de Bruxelles. Sur Instagram, la maman d'Aaron (13 ans) et de Joseph (2 ans et demi) avait publié un cliché de ses chaleureuses retrouvailles avec le public belge, annonçant au passage qu'elle allait bientôt le revoir. "La magie Bruxelloise ! Le feu comme d'habitude ! Merci !!!! Rdv le 23 mars #belzikfestival !", avait-elle écrit.