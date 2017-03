Jenifer, l'accident sur l'A1 : Les vérités du frère de Claire, morte sur le coup

Au lendemain de la mise au point effectuée via un communiqué par la famille du footballeur Youcef Touati, actuellement dans un coma profond alors qu'il avait été annoncé mort à tort, c'est aujourd'hui au tour de celle de son amie Claire Ponchy, 22 ans, qui a perdu la vie dans la voiture où tous deux se trouvaient lors de l'accident survenu dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mars sur l'A1, de prendre la parole.

Pour le magazine Public en kiosques ce vendredi 10 mars, Stevie Ponchy, 24 ans, l'un des grands frères de Claire au sein de leur fratrie de sept, raconte la "très belle jeune femme, pétillante, très gentille" qu'elle était, qui "adorait la fête et aimait la vie". "Claire faisait rire tout le monde, elle avait un grand coeur. C'était une perle", résume-t-il avec tristesse. Serveuse dans un restaurant de Compiègne, elle était "sans doute [allée] s'amuser quelque part" après avoir fini de travailler dimanche soir. Pendant ce temps-là, la chanteuse Jenifer, elle, prenait la route depuis Bruxelles pour rentrer à Paris après un concert.

J'ai du mal à croire la version du chauffeur...

Vers 1h40 du matin, non loin de Senlis (Oise), le van Mercedes qui transporte l'artiste et plusieurs membres de son entourage professionnel percute de plein fouet une Citroen C2 "à l'arrêt, tous feux éteints", selon les informations ensuite relatées. Claire Ponchy, qui était sur la banquette arrière, est tuée sur le coup. "Feux éteints, c'est la version du chauffeur du van. Moi, j'ai du mal à l'imaginer, pondère Stevie Ponchy. Quant à savoir si le véhicule était en marche ou arrêté, sur la bande d'arrêt d'urgence ou pas : une enquête est en cours pour le déterminer. Les gendarmes nous ont dit qu'ils n'avaient pas de détails précis."

Parmi les théories envisagées par les enquêteurs figure celle, qui se vérifie hélas souvent dans de graves accidents de la route, d'un endormissement du chauffeur. Stevie abonde, "puisque tout le monde dormait dans le van" : "Et je me dis que quelqu'un d'éveillé aurait vu la voiture !", ajoute-t-il.

Claire avait peur

Le frère de Claire révèle à Public que sa famille a porté plainte contre le chauffeur de la voiture dont elle était passagère, "un pote de son ami Youcef" qu'elle-même ne connaissait "pas spécialement" et qui a été transporté à l'hôpital de Creil. Il livre quelques précisions pas vraiment favorables à ce jeune homme de 26 ans : "[Il] aurait fait éclater un pneu en faisant l'imbécile dans des virages, croit-il savoir. Il aurait ensuite décidé de prendre doucement l'autoroute en roulant sur la voie de droite, celle des véhicules lents." Stevie affirme d'ailleurs que Claire ne se sentait pas en sécurité et avait peu de temps avant l'accident fait part de ses craintes à une amie : "J'ai peur, je le sens mal... Je rentre chez moi, on est bientôt arrivés..."

Outre les réponses qu'elle attend désormais, la famille de Claire Ponchy, qui devrait aussi porter plainte contre le conducteur du van d'après Stevie, attend de pouvoir faire son deuil : "On ne peut même pas aller la voir car il va y avoir une autopsie", déplore le frère meurtri. Depuis l'interview, cet examen doit avoir eu lieu puisque la famille a annoncé ce vendredi le rapatriement de la dépouille à Amiens.

Ceux qui le souhaitent peuvent faire un don pour les obsèques de la jeune femme, qui auront lieu lundi 13 mars à Amiens, dans la cagnotte Leetchi créée par son petit ami Jeremy Paulon, qui a également ouvert une page Facebook pour rendre hommage à son "ange".