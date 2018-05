Jenifer : Le beau cadeau inattendu de Slimane !

Avant de pouvoir présenter son prochain album, Jenifer a d'ores et déjà lancé deux tournées à travers la France. C'est un moment important pour la chanteuse de 35 ans qui a hâte de retrouver son public sur scène. Le 25 mai dernier, elle a profité de l'ouverture de la billetterie pour adresser un adorable message à ses fans sur son compte Instagram : "Parce que la vie est un roman plein de surprises, j'ai envie de partager avec vous, cette nouvelle aventure en deux volets. Deux tournées qui s'entrecroisent et se complètent, deux concerts différents, l'un proche et intime, comme une caresse, l'autre flamboyant et électrique, comme un rêve éveillé... J'ai tellement hâte que l'on se retrouve, on va ensemble laisser parler nos coeurs ! Cette nouvelle page de tournée est ma Révolution, la certitude de nous retrouver Au Soleil, avec vos Mots qui résonnent. Donnez-moi le temps de vous raconter Notre Idylle ou des Choses simples... Parce que deux c'est mieux, parce que la vie est belle, parce que je vous aime! Jen."