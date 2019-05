Jenifer : Le prix de sa petite robe noire aux Enfants de la musique dévoilé

Avant de reprendre samedi 25 mai 2019 sa place sur son fauteuil rouge dans The Voice 8 (TF1), Jenifer fera le show sur France 3, vendredi 24 mai. La chanteuse de 36 ans a participé au tournage de l'émission Les Enfants de la musique chantent les années 70 en compagnie de Michèle Bernier, Dave, Slimane, Nicoletta, Kev Adams, Chimène Badi et Bilal Hassani.

Menée par les animateurs Bruno Guillon et André Manoukian, la joyeuse bande se plongera au coeur des années 70 dans une ambiance rétro et elle aura des défis à relever. Au programme : karaokés, blind-tests, quiz et bataille de play-back sur les plus grands titres de l'époque.

Pour l'occasion, Jenifer a opté pour une jolie robe portefeuille en plumetis de la marque Off-White comme l'a dévoilé le compte Instagram jenifer.mode. Une tenue que ses fans peuvent s'offrir pour la somme de 730 euros. "Le derrière de sa robe porte l'inscription Woman", est-il précisé sur la publication.