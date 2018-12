Jenifer, Nolwenn Leroy et Zaz font le show pour "Les Années bonheur"

Ce 15 décembre 2018, France 2 diffusera dès 20h55 l'un des derniers numéros des Années bonheur présenté par Patrick Sébastien. Parmi ses invités, des artistes de tous horizons, de Nolwenn Leroy à Jenifer en passant par Zaz et Pascal Obispo.

Lors du tournage de l'émission qui a eu lieu à la Plaine Saint-Denis le 2 octobre dernier (soit quelques jours avant que Patrick Sébastien n'apprenne son éviction de la chaîne !), le pilier de France Télévisions de 65 ans a convié une pléiade d'invités prestigieux à venir redécouvrir les tubes et les artistes qui ont marqué la culture populaire de ces dernières décennies.

Sur scène, les chanteurs Pascal Obispo, Zaz, Jenifer, Nolwenn Leroy mais aussi Yannick Noah, Lara Fabian, Didier Barbelivien, Joyce Jonathan, Frédéric Longbois (découvert grâce à The Voice sur TF1), Claudio Capéo, Michel Fugain, les groupes Début de soirée, Boulevard des airs mais aussi Ice Mc et Chris de Burgh ont été invités à donner de la voix pour notre plus grand bonheur. Les humoristes Véronic DiCaire, Paul Adam, les Bodin's et Guillermo Guiz ont eux aussi fait le show sous les yeux de la ravissanteSophie Thalmann.

Lors du précédent numéro des Années bonheur diffusé le 6 octobre 2018, le programme de divertissement avait fédéré 2,24 millions de téléspectateurs sur France 2 pour 12,6% de part d'audience. Le show avait été nettement devancé par Danse avec les stars sur TF1 mais aussi par le téléfilm Crime dans le Luberon sur France 3.

Retrouvez Les Années bonheur, samedi 15 décembre 2018 en prime sur France 2.