Jenifer : Nouvelle couleur de cheveux tendance pour The Voice kids

En parallèle de la cinquième saison de The Voice Kids, Jenifer participe à un autre projet pour TF1 : Jenifer est l'héroïne d'un nouveau téléfilm dont elle a confirmé le tournage sur Instagram. "Salut à tous !!!... Je suis bel et bien en tournage de mon premier film pour TF1, l'équipe est au top tout se passe super et j'en suis fière et heureuse ! Je reviens vite vous donner des nouvelles, en attendant je vous embrasse !!! Bon week-end", a-t-elle posté le 20 octobre sur sa page, dévoilant un tatouage inattendu (et éphémère) dans le cou.

Dans Traqués, fiction réalisée par Ludovic Colbeau-Justin et écrite par Jeanne Le Guillou, Jenifer incarne Sarah, une grande solitaire dont la vie sera bouleversée après qu'elle a découvert Léo, 11 ans, dans le coffre de sa voiture. Sans hésiter, elle prendra la décision de protéger à tout prix le petit garçon dont le papa a été assassiné lors d'une fusillade. Mais très vite, son protégé et elle seront traqués par le commissaire Simon Donatelli. S'engagera alors une course-poursuite pour sauver leurs vies. Une situation extrême qui nouera les liens entre Sarah et Léo.