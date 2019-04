Jenifer pas légitime dans "The Voice 8" ? Leona Winter s'agace !

Jenifer fait partie de l'aventure The Voice sur TF1 depuis la toute première saison, même si elle a laissé son fauteuil de coach de la version adultes durant les saisons 5, 6 et 7. Pourtant, selon Leona Winter qui a intégré son équipe il y a quelques semaines, la chanteuse de 36 ans n'est pas la coach la plus respectée... et ça l'énerve !

Sur Instagram, la première artiste transformiste du télé-crochet a profité d'une excellente prestation de Jenifer surFrance 2 (alors qu'elle reprenait avec brio Le monde est stone de Starmania) pour défendre celle qui l'a recrutée. "Je suis bouleversée ! À tout ceux qui osent dire que Jenifer ne sait pas chanter ou interpréter une chanson, ou encore qu'elle n'a aucune légitimité en tant que coach de The Voice... Écoutez et ressentez. Une artiste, une vraie, intergénérationnelle, qui sait chanter des standards d'une difficulté sans nom comme Le monde est stone, qui a su s'imposer depuis bientôt vingt ans comme l'une des artistes féminines majeures grâce à son univers pop et variété, avec des textes qui touchent ou des titres commerciaux, qui se bat pour la cause des femmes et contre toutes les discriminations, et qui malgré des hauts et des bas garde la tête haute car l'amour de la scène et de son public est plus fort que tout. Moi je dis BRAVO. On a tous à apprendre d'une artiste comme Jenifer, pardon, d'une FEMME COMME JENIFER ! Bravo et merci pour tout", pouvait-on lire.

Quelques jours plus tard, Leona Winter a repris la parole sur Instagram mais cette fois pour dévoiler sa nouvelle tête après avoir décidé de dire au revoir à ses longs cheveux. "Un look frais pour le printemps. Qu'en pensez-vous ?", demandait-elle à ses admirateurs.

