Jenifer prépare son grand retour en dévoilant un extrait de son nouveau clip

Jenifer a fait une belle surprise à ses fans ce lundi 20 août 2018. La belle brune de 35 ans a dévoilé les premières images et mélodies de son prochain album, nommé Notre Idylle. C'est sur Instagram, que la chanteuse a fait ces révélations en publiant un premier teaser en vidéo, où elle apparaît radieuse et très enjouée, accompagné de la légende : "Le temps du studio se termine, dernières retouches sur l'album! C'est le début de 'Notre idylle' #hatedevousretrouver #notreidylle." Un huitième album dont la sortie est prévue pour le 29 août prochain.

Cette bonne nouvelle a très vite enchanté ses fans qui ont commenté en masse : "ohhh quelle bonne nouvelle !! tellement hâte ma Jen", "wouahhhh ça promet !!! hâte hâte hâte !!!", "Plaisir et joie immense de t'entendre chanter"...

Ce retour sur la scène médiatique s'annonce déjà très réussi pour Jenifer puisqu'elle aura attendu longtemps avant de se remettre en selle et pour cause, ces deux dernières années ont été pour le moins traumatisantes. En effet, en mars 2017, Jenifer est victime d'un accident de voiture alors qu'elle sillonne la France à l'occasion de sa tournée. Si elle parvient à s'en sortir indemne, deux personnes ont trouvé la mort -un footballeur et une jeune automobiliste. Cet événement lui coupera toute envie de refaire de la scène et la plongera dans une sombre période. Mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'ex de Maxim Nucci. En décembre 2017, son oncle, Jean-Luc Codaccioni, est assassiné par balles en Corse.

Depuis, Jenifer s'est faite très discrète malgré son passage remarqué et couronné de succès dans la série Traqués, diffusé en mai dernier sur TF1. Mais ce que ses fans attendaient le plus était bel et bien son retour en studio. C'est désormais chose faite. Jenifer a visiblement retrouvé l'envie de chanter, même si elle ne lâche pas pour autant sa carrière de comédienne. Elle est annoncée au casting d'un prochain feuilleton sur la première chaîne française. Intitulée Le temps est assassin, cette série adaptée du roman de Michel Bussi, relate l'histoire de Clotilde, 15 ans, qui doit faire face à la mort de ses parents et de son frère, victimes d'un accident de voiture survenu en Corse en 1989. 27 ans après, la jeune femme revient avec son mari et sa fille sur le lieu du drame. C'est à ce moment-là qu'elle recevra une lettre de sa défunte mère.