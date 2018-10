Jenifer, sa dispute avec France Gall : "Ça a été très compliqué"

Mardi 16 octobre 2018, Jenifer sera à l'honneur sur TMC. Un documentaire dans lequel elle se confie sans tabou sur des sujets tels que le terrible accident de son bus de tournée en 2017, qui avait coûté la vie à deux personnes, la Star Academy ou The Voice. Elle reviendra également sur la polémique engendrée par son album de reprises de France Gall, Ma déclaration, en 2013.

Alors qu'elle pensait que l'artiste décédée le 7 janvier 2018 à l'âge de 70 ans était emballée par cet opus, cette dernière a pris la parole pour faire part de sa déception, la traitant au passage de menteuse. Des paroles qui avaient beaucoup affecté Jenifer.

"France Gall, ça a été très compliqué... On m'avait dit qu'elle était d'accord pour que je reprenne ses chansons, qu'elle avait de la tendresse pour moi et que c'était bon pour l'album. Je me suis contentée de ce qu'on m'avait dit. J'ai fait confiance et du jour au lendemain, je me suis retrouvais comme si je mentais. C'est une insulte, je ne mens pas", a confié la chanteuse de 35 ans comme l'a dévoilé Télé Star en exclusivité.

Cette histoire a heureusement un happy end. En décembre 2014, dans les colonnes du Parisien, France Gall s'était dit touchée par une lettre que lui a envoyée sa jeune consoeur : "Je n'ai aucun problème avec Jenifer. Elle m'a écrit une longue lettre, qui m'a éclairée et touchée. Je lui garde mon amitié et si je fais un show à la télé, je lui demanderai de venir.